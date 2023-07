Les notes des 22 équipes du Tour de France : Alpecin grandit encore, Intermarché cherche toujours son premier succès

La formation Jumbo-Visma a remporté le classement par équipes, en plus de la victoire finale de Jonas Vingegaard.

Jumbo-Visma – 9/10

Une étape, maillot jaune, classement par équipes

Cette fois, le règne de la formation néerlandaise n’était pas à sens unique. Avec cinq victoires d’étape, un maillot vert et un maillot à pois en moins que la saison dernière et simplement avec le classement par équipes en plus, la Jumbo-Visma serait presque apparue plus "humaine" sans une polémique inutile et une tactique parfois trop figée.

La formation néerlandaise a maitrisé son sujet de A à Z avec ses certitudes, rendant la course difficile à chaque occasion, ce qui aura fini par faire craquer Pogacar en troisième semaine. Mais on regrettera le manque de flexibilité tactique et de panache, parfois. On aurait aimé voir Vingegaard offrir la victoire à van Aert à San Sebastian ou Van Hooydonck relayer Pogacar sur les Champs-Elysées. Le maillot jaune n’a pas non plus attaché beaucoup d’importance à l’idée de remporter une étape de montagne de prestige dans les Alpes ou les Vosges. Mais qu’importe : ils sont repartis avec ce qu’ils étaient venus chercher...

Alpecin-Deceuninck – 9/10

Quatre étapes, maillot vert

La formation belge était venue avec deux objectifs liés : des victoires d’étape et la conquête du maillot vert. Objectifs atteints, avec en prime la certitude de disposer dans ses rangs du meilleur sprinteur du monde : Jasper Philipsen. Seul petit bémol : Mathieu van der Poel n’a jamais trouvé ses meilleures jambes et repart sans victoire d’étape. Rien de très grave puisque le Néerlandais a réussi à rejoindre Paris pour la première fois de sa carrière, avec le Mondial de Glasgow dans le viseur.

Cofidis – 9/10

Deux étapes, 10e du général

Quel Tour de France de la formation nordiste ! Elle a renoué avec la victoire après quinze ans d’attente grâce à l’inspiration de Victor Lafay, auteur à San Sebastian d’un “coup du kilomètre” aussi parfait que rare dans le cyclisme moderne. Les planètes se sont alors alignées pour l’équipe de Cédric Vasseur, avec une deuxième victoire via Ion Izagirre et un top 10 final sorti de nulle part suite à la chute de Sepp Kuss dans la 20e étape, permettant à Guillaume Martin d’intégrer in extremis cette partie du classement final si chère à ses yeux.

UAE Team Emirates – 8/10

Trois étapes, 2e et 3e du général, maillot blanc

Malgré les incertitudes autour de la forme de Pogacar en début de Tour, l’équipe était venue pour remporter ce Tour de France et son leader a malheureusement buté sur un intraitable Jonas Vingegaard. Les points d’amélioration pour la saison prochaine : plus de justesse tactique, notamment suite au loupé de l’étape du Grand Colombier, et peut-être plus de vigilance sur les étapes nerveuses où l’on a souvent vu Pogacar traîner en milieu de peloton. Heureusement pour lui, les arrivées au sprint furent pauvres en chutes.

Mais on peut malgré tout parler de Tour réussi grâce aux deux victoires d’étape du Slovène qui a trouvé en Adam Yates un lieutenant à sa hauteur. Le Britannique a réussi le meilleur Tour de France de sa carrière avec une victoire d’étape, quatre jours en jaune et surtout le podium final aux côtés de son leader.

Matej Mohoric a ému le monde du cyclisme avec sa victoire à Poligny.

Bahrain Victorious – 8/10

Trois étapes, 6e du général

Arrivée à Bilbao dans un contexte très particulier, quelques jours seulement après le décès tragique de Gino Mäder, l’équipe a toutefois réussi un superbe Tour de France en allant chercher trois étapes avec trois coureurs différents (Bilbao, Poels et Mohoric) et une belle 6e place au classement final pour le Basque. La victoire au classement par équipes aurait été à sa portée si Mikel Landa, qui fut sans doute la plus grande déception individuelle de ce Tour, n’avait pas traversé les 21 étapes comme une ombre.

Ineos Grenadiers – 8/10

Deux étapes, 5e du général

Venue chercher un top 5 final et une victoire d’étape, la formation britannique a rempli son contrat grâce à Carlos Rodriguez et Michal Kwiatkowski. Le premier a confirmé son énorme talent alors que le second a réussi un joli retour sur le devant de la scène, parvenant à gagner une étape là où van Aert, van der Poel, Alaphilippe ou encore Pidcock ont échoué. Ce 8/10 aurait toutefois été revu largement à la baisse si l’on avait mélangé aux résultats sportifs les tractations liées au mercato puisque tout porte à croire que l’équipe va laisser filer sa pépite espagnole à la Movistar. Incompréhensible.

Mads Pedersen, vainqueur à Limoges, a été l'un des grands animateurs de ce Tour de France.

Lidl-Trek – 7/10

Une étape, maillot à pois

Objectifs remplis pour l’équipe américaine qui était venue chercher un classement annexe (les pois avec Ciccone ou le vert avec Pedersen) et une victoire d’étape. Puisque le Danois était barré par un intouchable Philipsen, Lidl-Trek a mis toute son énergie dans la conquête du classement de la montagne avec son grimpeur italien. Ce qui n’a pas empêché Pedersen de faire mouche puisque le champion du monde 2019 a gagné sur les quatre derniers grands tours sur lesquels il s’est aligné. Valeur sûre.

Bora-hansgrohe – 7/10

Deux étapes, 7e du général

Venue chercher un podium final et rien d’autre avec Jai Hindley, vainqueur du Giro 2022, l’équipe allemande a vu son leader échouer dans cette quête. Mais l’Australien s’est racheté avec une victoire d’étape et un petit jour en jaune, grâce à sa belle inspiration d’avoir accompagné l’échappée à Laruns. Il aurait sans doute pu revendiquer un top 5 final sans sa chute dans les Pyrénées. Qu’à cela ne tienne, Jodi Meeus s’est chargé de poser la cerise sur le gâteau d’un Tour réussi. Cela valait la peine de laisser Sam Bennett, complètement transparent ces derniers mois, à la maison.

Israël – PremierTech – 7/10

Une étape

Objectif rempli pour l’équipe de Rik Verbrugghe, qui était venue chercher une victoire d’étape. Avec qui plus est une victoire de prestige au sommet du Puy de Dôme pour Michael Woods, qui aura attendu ses 36 ans pour décrocher le plus beau succès de sa carrière. Le très généreux Kirsts Neilands, belle révélation de ce Tour, aurait pu doubler la mise sur la route d’Issoire s’il avait mieux compté ses coups de pédale. Le point négatif: la discrétion de Dylan Teuns, qui n’a jamais pu se mettre autant en évidence que ses équipiers.

AG2R Citroën – 6/10

Une étape, 8e du général

Si elle a de nouveau réussi à gagner sur la Grande Boucle, l’équipe française espérait faire un peu mieux au classement général. Mais Ben O’Connor n’était pas au niveau attendu et il a fallu revoir la stratégie en cours de route pour tout miser sur Felix Gall qui sauve les meubles avec une belle huitième place finale après avoir remporté l’étape reine. On regrettera toutefois le manque d’appétit des hommes de Vincent Lavenu qui auraient sans doute pu contester le maillot à pois de Giulio Ciccone sur la route du Markstein. L’occasion ne se représentera pas tous les ans...

Team Jayco Alula – 6/10

4e du général

Bilan mitigé pour la formation de Simon Yates et Dylan Groenewegen. Le premier n’avait pas brillé sur le Tour depuis 2019 et il a réussi à se glisser dans le top 5 final aux côtés de son frère jumeau, qu’il a vu se parer de jaune à Bilbao le premier jour. Des souvenirs forcément inoubliables. Groenewegen rentre bredouille, par contre. Ce qui prive son équipe de victoire d’étape. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir beaucoup misé sur chaque sprint massif. Un peu trop, même.

Deuxième au sommet du Grand Colombier, Maxim Van Gils a pris de l'épaisseur pendant ce Tour de France.

Lotto Dstny – 5/10

Super-combativité

La formation belge avait beaucoup misé sur Caleb Ewan, troisième à Bayonne et deuxième à Nogaro. Mais heureusement, elle s’était laissé quelques portes de sortie qui lui ont permis de sauver les apparences en fin de Tour, après que le sprinteur australien a complètement baissé les bras en abandonnant dans la 13e étape. On a apprécié le superbe coup tactique de Bourg-en-Bresse, avec l’échappée belle de Campenaerts, rejoint en cours de route par Eenkhoorn (2e de l’étape). L’équipe belge n’avait plus autant pesé sur une étape du Tour depuis longtemps et ce fut une belle propagande pour le titre de super-combatif de Campenaerts. On a hâte de revoir Van Gils, lui aussi passé proche de la victoire au Grand Colombier.

Uno-X – 5/10

La formation norvégienne espérait porter le maillot à pois en première semaine et peut-être réussir un gros coup avec une victoire d’étape. Elle a échoué sur les deux tableaux mais peut-on lui en vouloir ? Les Vikings sont tombés les armes à la main et ont tout de même eu le droit de vibrer plusieurs fois dans les échappées grâce à Gregaard, Abrahamsen et surtout Johannessen. Le jeune grimpeur était même le plus costaud de l’échappée sur l’étape du Tourmalet mais malheureusement pour lui, la Jumbo-Visma avait un plan ce jour-là. La seule véritable déception vient d’Alexander Kristoff, qui n’a jamais été dans le rythme.

Groupama-FDJ – 4/10

9e du général

Largement critiqué pour avoir laissé Arnaud Démare à la maison, Marc Madiot a vu ses hommes subir les deux premières semaines de course. Gaudu assure finalement le service minimum avec un top 10 alors que Pinot a rempli son rôle de pourvoyeur d’émotions avec une échappée mémorable dans ses Vosges. Ce n’est toutefois pas suffisant pour sauver un bilan global décevant. On aurait également aimé voir Küng et Madouas plus à leur avantage. Tous les fans de l'équipe française attendent désormais la Vuelta avec impatience: la relève incarnée par Romain Grégoire et Lenny Martinez y fera ses débuts en grand tour.

Soudal-Quick Step – 4/10

Une étape

Là aussi, on peut parler de service minimum. Mais si Kasper Asgreen a sauvé le Wolfpack sur le gong, cela ne suffit pas à faire de ce Tour 2023 une bonne cuvée pour la formation belge. Alaphilippe s’est battu mais a montré ses limites du moment, Jakobsen n’a pas été aidé par sa chute à Nogaro et Lampaert a été complètement invisible. Même Morkov et Cavagna semblent loin de leur niveau de 2021. L’excellent comptable qu’est Patrick Lefevere aura surement noté qu’aucun de ces coureurs n’aura été à la hauteur de son salaire. Il faudra être meilleur en 2024 pour encadrer Evenepoel comme il se doit.

Il ne fallait pas chercher Peter Sagan à l'avant plan, sur ce Tour de France.

TotalEnergies – 3/10

Les trois points sont tous à mettre au crédit de Mathieu Burgaudeau et Pierre Latour. Excellent deuxième à Belleville-en-Beaujolais et troisième au Mont-Blanc, le puncheur de 24 ans a montré qu’il était à la hauteur de l’événement. Quant à Pierre Latour, le plus mauvais descendeur du peloton, il s’est distingué par sa deuxième place au Puy de Dôme, sur une montée sèche qui lui convenait parfaitement. Pour le reste, l’équipe de Jean-René Bernaudeau n’a pas existé. Et surtout pas via un Peter Sagan invisible. Car oui, le triple champion du monde était bien dans le peloton.

Arkea-Samsic – 3/10

La formation française a de plus en plus de mal à exister sur la Grande Boucle. Kevin Vauquelin a préféré disputer la Vuelta, Warren Barguil a été assez malchanceux avant de se montrer en troisième semaine et Clément Champoussin et Matis Louvel ont déçu. Heureusement pour les sponsors, Pichon, Guglielmi et Delaplace ont fait le travail dans les échappées publicitaires.

EF Education – EasyPost – 2/10

Pas aidée par l’abandon de Richard Carapaz dès le premier jour, la formation américaine a tenté de chasser le maillot à pois avec Neilson Powless. Problème : le 12e du Tour 2022 n’était pas au même niveau que la saison dernière. Même constat pour Magnus Cort, qui n’avait visiblement pas récupéré du Giro, alors que Bettiol et Uran se sont trop peu mis en évidence.

Movistar – 2/10

Une mésaventure identique et un bilan similaire à la formation EF : la Movistar a perdu son leader, Enric Mas, dès la première étape et elle a eu bien des difficultés à se recentrer sur d’autres objectifs. Matteo Jorgenson, futur lieutenant de Jonas Vingegaard à la Jumbo-Visma, est passé proche de la victoire au Puy de Dôme et était encore dans le coup à Belleville-en-Beaujolais. Guerreiro, Aranburu et les autres n’ont pas existé.

A défaut d'avoir vraiment brillé, Biniam Girmay peut se satisfaire d'avoir rallié Paris. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Intermarché-Circus-Wanty – 2/10

L’équipe de Girmay et Meintjes visait une victoire d’étape avec le premier et un top 10 final avec le second. Elle a échoué sur les deux tableaux puisque “Bini” n’a jamais vraiment été capable de peser sur les étapes qui lui convenaient, à l’exception de sa troisième place à Bordeaux, et que le Sud-Africain a abandonné sur chute dans les Alpes, alors qu’il était 13e du général. Et ni Rui Costa ni Mike Teunissen n’ont pu compenser, alors que Zimmermann est tombé sur un excellent Bilbao à Issoire (2e).

Astana – 2/10

L’abandon de Mark Cavendish dès la 8e étape aura plombé le Tour de France de la formation d’Alexandre Vinokourov. Car les plans B manquaient et ce n’est pas un Lutsenko loin de son meilleur niveau qui aurait pu sauver les meubles. L’équipe doit donc se contenter de la deuxième place de Cav' à Bordeaux, la veille de sa chute, comme maigre lot de consolation. Avant de le voir revenir l'année prochaine ?

Team DSM – 1/10

Arrivée avec l’ambition de placer Romain Bardet dans les hauteurs du classement final et de remporter une étape avec son sprinteur Sam Welsford, la formation néerlandaise fut le plus gros flop de ce Tour de France. Bardet était déjà en difficulté avant son abandon sur chute, dans la 14e étape, et Welsford, pourtant auteur d’un excellent début de saison, n’a accroché qu’un seul top 10 (10e à Moulins). Les jeunes Dinham et Vermaerke ont bien tenté de passer à l’offensive après l’abandon de leur leader mais ils manquent encore d’un peu de coffre pour la plus grande course du monde.