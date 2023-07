Les histoires savoureuses de la lanterne rouge du Tour de France : “Pour les critériums, ça donne une meilleure prime”

Une lanterne née avec le Tour de France

Le feu rouge porté par le dernier véhicule d’un convoi ferroviaire dans la Chine antique (en -350 avant J.-C.). Voilà d’où l’expression lanterne rouge tient sa source. Et très vite, elle s’est fait une place de choix dans le peloton. En 1919, parmi les 10 coureurs engagés, en ce tour d’après-guerre, c’est Jules Nempon qui eut le privilège de poser devant les photographes avec son titre de glorieux dernier. Mais, la bataille pour la dernière place, antinomique à l’esprit de la course, n’a jamais réellement été au goût des organisateurs.

En 1939, en 1948 puis en 1980, les dirigeants du Tour tentent d’élaborer un système pour contrer cette lutte acharnée vers les tréfonds du classement. La mesure est radicale : le dernier du général sera automatiquement éliminé à l’issue de chaque étape. Mais la règle ne fait pas l’unanimité, et est systématiquement abandonnée. Laissant par là même, l’occasion aux coureurs les plus malins d’inventer de farfelus stratagèmes pour obtenir la lanterne rouge. En voici quelques-uns.

“Pourquoi ne cherchez-vous pas à finir dernier ?”

Nous sommes en 1979, lors d’une journée de repos sur la Grande Boucle, l’équipe Daf Trucks, décimée par les abandons, est à la recherche de médiatisation. “Pourquoi ne cherchez-vous pas à finir dernier ? Certes la télé montre les images des vainqueurs, mais ils ont besoin d’autres histoires”, nous rapporte le site néerlandais Soigneur. Cette déclaration lancée par un vieux journaliste belge ne tombe pas à côté des esgourdes de Gerhard Schönbacher, alors dernier du Tour de France. De cette boutade, l’Autrichien va façonner une histoire aussi haletante que rocambolesque.

Mais il n’est pas seul dans sa quête vers les abysses. Philippe Tesnière, cycliste français, veut lui aussi son quart d’heure de gloire et sa lanterne. Les deux coureurs redoublent alors d’imagination pour finir dernier. Quand l’un s’arrête pour faire pipi au bord de la route, son acolyte fait de même. Gerhard Schönbacher va même jusqu’à se cacher dans les buissons. À l’avant-dernière étape, un contre-la-montre décisif pour eux se profile. Le Français trop lent de 53 secondes, termine hors délai et est disqualifié. Laissant par la même occasion la lanterne à son rival.

Wim Vansevenant, roi de la lanterne rouge

Si la lanterne rouge devait classer ces légendes, Wim Vansevenant – le papa de Mauri – serait probablement tout en haut. Le Belge, à la modeste carrière, est rentré dans les livres d’histoire en terminant trois fois dernier du Tour en 2006, 2007 et 2008. Un coup du chapeau unique en son genre. Un record. Au téléphone, le Belge, désormais agriculteur, reconnaît que ce titre était un objectif. ” Le sponsor disait : 'On va essayer de gagner le Tour avec Cadel Evans et la lanterne rouge avec Wim.'”

Si elle avait l’intérêt médiatique pour l’équipe, elle permettait aussi au coureur de gagner un peu plus d’argent. “Pour les critériums, ça donnait de meilleures primes, avoue le Flamand. Puis, il y a aussi le côté affectif de l’homme qui se bat pour terminer la Grande Boucle alors qu’il occupe l’ultime position. La personne qui est avant-dernière, on n’en parle pas. Mais pour le dernier du Tour ils (les spectateurs) ont toujours de la compassion parce que : “Oh le pauvre, il a dû souffrir, mais il a réussi à finir le Tour”, s’exclame l’ancien coureur de Silence-Lotto.

La légende continue

Lors de ce Tour de France 2023, terminé dimanche, c’est Michael Morkov, le Danois de l’équipe Soudal Quick-Step, qui s’est emparé de la lanterne rouge. Dernier du général depuis l’étape 11, le coureur de 38 ans a fini la course avec un retard de plus de 6 heures sur Jonas Vingegaard. Un record depuis les 6h07m29s de Marcel Dierkens en 1954. En plus de 100 ans, la lanterne rouge s’est forgé une histoire singulière. Avec ses “héros” qui ont contribué à l’alimenter au cours de chaque décennie.