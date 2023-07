Tour de France : "Wout van Aert est secrètement affligé par le maillot jaune de Jonas Vingegaard"

Ces propos n'ont pas réussi à convaincre Philippe Bordas, ancien chroniqueur cyclisme au journal L'Equipe et auteur de "Forcenés", livre funèbre sur le cyclisme publié chez Fayard en 2008. Dans une interview accordée au quotidien suisse Le Temps, l'écrivain français estime que Vingegaard "n’a pas gagné le Tour de France". Voici quelques extraits.

A propos de Jonas Vingegaard

"Je le vois comme un futur fantôme. Si l’on considère les démonstrations cyclistes de ses jeunes années, sans éclat particulier, le Danois rompt avec ce qu’ont été les vainqueurs du Tour, des êtres investis d’un pouvoir semi-divin à la naissance et qui, même dopés, jouissaient d’un différentiel naturel très supérieur sur leurs semblables. Avec Vingegaard, un cycliste de moyenne gamme peut réinventer son corps en cours de vie. Pour autant, il exprime une sorte de tristesse ascétique."

A propos de la "surforce"

"Il s’est passé un truc. C’est le corps même du coureur qui paraît avoir été "génétisé" et préparé, comme électrifié de l’intérieur (...) Des directeurs sportifs, représentant le "vieux public" amoureux de vélo, partagent cette impression d’un gros "trucage". Des coureurs dépourvus de muscles produisent un coup de pédale décorrélé du réel. Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault étaient des écorchés tendineux. Maintenant, il est possible de monter sur le podium du Tour sans un seul muscle. Par ailleurs, certains démarrages m’apparaissent invraisemblables dans l’équation visuelle qu’ils proposent. La courbe mathématique ne retombe jamais vers le point de fatigue. Ces attaques linéaires ont une sorte d’onctuosité cinétique qui suggère le soutien continu d’une machinerie (...) Surpuissantes et indécelées, les méthodes actuelles ne peuvent être que hors de prix, réservées à une poignée de privilégiés."

A propos de Wout van Aert

"Wout van Aert, pourtant coéquipier de Vingegaard, auteur d’un Tour de France hallucinant l’an passé, où il promène son corps de rouleur-sprinteur loin devant dans la montagne, est secrètement affligé par le maillot jaune. Il se sent dépassé, lui qui dépassait tous les autres. Il n’y a plus de limite à la "surforce". C’est une fuite en avant."

L'interview complète du Temps est à lire ici.