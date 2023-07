Tour de France femmes : La victoire pour Bauernfeind, les regrets pour Lotte Kopecky

L’exploit en solitaire n’a jamais eu autant la cote sur le Tour de France féminin. Et pour cause, pour la troisième fois en cinq étapes, une femme s’est imposée en solo. Cette fois-ci c’est la coureuse de Canyon – SRAM Racing, Ricarda Bauernfeind, qui en a profité pour se faire la malle à 36 bornes de l’arrivée. Dans la dernière difficulté du jour, la côte des Monestiés, la jeune allemande de 23 ans s’est détachée du peloton. Malgré le travail acharné de Marlen Reusser, qui tentait de ramener Kopecky pour le sprint, elle a su résister au retour du peloton. La grimpeuse, cinquième de la dernière Vuelta Femenina, vient là de signer le deuxième succès de sa carrière sur un terrain où on ne l’attendait pas. “Je ne réalise pas encore ce qu’il vient de se passer, c’est fou... Mon Tour est déjà réussi.” a déclaré la plus jeune lauréate d’une étape sur le Tour de France féminin version moderne (2022).