Tour de France Femmes : Ricarda Bauernfeind s'offre la 5e étape en solitaire, Lotte Kopecky reste en jaune

La pistarde est toujours en jaune, devant la Sud-Africaine Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal Quick Step) et l'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek).

Après une vingtaine de kilomètres, un groupe de onze coureuses a pris la fuite, avec parmi elles Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick Step). Celui-ci a néanmoins été rattrapé peu après la mi-course, alors que se profilaient les trois ascensions du jour, la Côte de Najac (2,2 km à 7,6%), le Côte de Laguépie (1,6 km à 7,8%) et la Côte de Monestiés (1,7 km à 6,3%).

À 36 kilomètres du terme, l'Allemande Ricarda Bauernfeind s'est offert une échappée solitaire. Alors que le peloton semblait en contrôle pour forcer une arrivée au sprint, Bauernfeind a tenu l'écart dans les derniers kilomètres, jusqu'à ce que Marlen Reusser et Liane Lippert se lancent à sa poursuite à environ 5 kilomètres de l'arrivée.

À lire aussi

En tête de course, la coureuse de 23 ans a résisté pour s'offrir la 2e victoire de sa carrière, la première au niveau WorldTour. Reusser et Lippert ont pris les 2e et 3e places à une vingtaine de secondes, tandis que Kopecky a dominé le sprint du peloton pour prendre la 4e place et conserver son maillot jaune.

Vendredi, la 6e étape emmènera le peloton d'Albi à Blagnac sur 122,1 kilomètres, avec quatre ascensions de 4e catégorie.