Tour féminin : le Tourmalet, col de la vérité pour Lotte Kopecky

”Je n’ai pas les mots pour décrire ce que je ressens, réagit Norsgaard. Je veux remercier mon équipe qui a continué à croire en moi malgré un début d’année très difficile. Je ne suis plus une sprinteuse. J’ai une bonne petite pointe de vitesse, mais je ne peux plus lutter avec les vraies sprinteuses. En tout cas, c’est la plus belle victoire de ma carrière.”

Notre compatriote, désormais grande favorite dans la course au maillot vert, connaît, elle, une semaine d’euphorie, même si elle aurait voulu gagner davantage. Elle porte toujours la tunique jaune depuis son succès de dimanche passé à Clermont-Ferrand.

Arrivée à 2107 mètres d’altitude

Ce samedi, l’avant-dernière étape sera décisive pour le classement général. Il s’agit, en effet, de la seule étape de haute montagne. Au cours des 89,8 bornes qui les attendent, les coureuses devront franchir le Col d’Aspin (12 km à 6,6 % de moyenne) avant de se départager à 2107 mètres au sommet du Tourmalet (17,2 km à 7,3 %), col hors catégorie où de nombreuses pages d’anthologie ont été écrites dans l’histoire de la Grande Boucle masculine.

Kopecky, Vollering et l’armada SD Worx ne pourront de nouveau pas compter sur Danny Stam, leur directeur sportif exclu jeudi soir pour un dépassement dangereux et des propos inappropriés. Même si le terrain ne lui est pas du tout favorable, Kopecky donnera tout pour réussir une performance XXL. Et si elle ne parvient pas à préserver son avantage sur la Sud-Africaine Moolman (à 0:53), la vainqueure sortante van Vleuten (0:55), Longo Borghini (0:55) et Niewiadoma (0:55), elle donnera tout pour aider son Vollering (7e à 1:07) à faire la différence.