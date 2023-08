Lotte Kopecky peut-elle espérer gagner un jour le Tour de France ? “Je veux rester la coureuse que je suis”

Lotte Kopecky sort, donc, d’un Tour de France grand cru. “Je me suis étonnée”, avoue-t-elle. Il faut dire qu’elle n’a pas fait les choses à moitié : une victoire d’étape, six jours en jaune, un maillot vert au final et aucune étape achevée au-delà de la 15e place. Et pour couronner le tout : une splendide deuxième place au classement général. “Remporter le maillot vert est fantastique, mais avoir gagné la 1re étape et porté la tunique jaune durant toute la semaine a une plus grande signification, encore.”