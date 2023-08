Tour de France féminin : des audiences en hausse pour la RTBF

Diffusée entre le 23 et le 30 juillet sur La Une et Tipik, la compétition a été regardée en moyenne par 85 836 téléspectateurs, ce qui représente 14,3 % de parts de marché (4 ans et + ). À titre de comparaison, le 1er Tour de France féminin avait été vu par 71 376 téléspectateurs (12,9 % de parts de marché).

À noter que la 1re étape à Clermont-Ferrand et l’étape de montagne du samedi 29 juillet avec l’arrivée au sommet du Tourmalet ont été les plus regardées de ce Tour, avec une moyenne de 132 346 téléspectateurs pour la 1re et de 113 326 pour la deuxième (soit 12 000 de plus que la Classica San Sebastian qui la précédait). Chez nos voisins flamands, la VRT a comptabilisé une moyenne de… 590 990 téléspectateurs pour cette étape, contre 516 000 devant la course remportée par Remco Evenepoel.

211 404 téléspectateurs en moyenne pour suivre le Tour de France masculin

Rappelons que du côté des hommes, le Tour de France a enregistré une moyenne de 211 404 téléspectateurs sur La Une et Tipik, soit une part de marché moyenne de 33,1 % sur la RTBF, avec une pointe à 46,8 % de parts de marché pour l’étape du samedi 15 juillet Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil.

Chez nos voisins français, qui diffusaient le Tour féminin sur France 2 (au lieu de France 3 l’an dernier), la compétition a été vue par 1,98 million de téléspectateurs. Cela représente 24,7 % du public présent devant le poste de télé l’après-midi.