Vingt-et-une étapes, parfois quatre voire cinq pays différents traversés, le Tour de France, c’est aussi une question de kilomètres. En général, les organisateurs visent autour des 3500 kilomètres accumulé tout au long du parcours. Mais cela varie d'une édition à l'autre.

Tour de France 2022, 3328 kilomètres

Au fil des 19 étapes en ligne et des deux contre-la-montre, les coureurs de ce Tour de France 2022 vont parcourir 3328 kilomètres. C’est 100 kilomètres de moins que l’année dernière.

Cette année, la plus longue étape sera la sixième, entre Binche et Longwy, soit 220 kilomètres. Elle aura lieu le 7 juillet. La plus courte sera, logiquement, le contre-la-montre individuel qui entamera ce Tour, au Danemark, à Copenhague. Il est long de 13 kilomètres.

Le Tour de France le plus long

C’est en 1926 que le Tour de France a proposé le parcours le plus long. Les coureurs avaient dû avaler 5745 kilomètres sur leur vélo. Un total astronomique qui avait forcé les coureurs à passer parfois plus de 15h sur leur vélo. C’est le Belge Lucien Buysse qui s’était imposé. Une époque bien révolue.