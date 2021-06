3e étape: grosse chute pour Geraint Thomas (VIDEO) Tour de France N. Ch. Rien ne va plus pour les Ineos-Grenadiers.

Alors que Richie Porte (2'16") et Tao Geoghegan Hart (5'33") avaient déjà perdu du temps sur chute, samedi, c'est cette fois Geraint Thomas qui s'est retrouvé au sol, dans la troisième étape. A plus de 140 kilomètres de l'arrivée, le vainqueur du Tour 2018 a chuté en franchissant un dos d'âne.



Après être resté au sol de longues secondes, le médecin de la course semble avoir réussi à lui remettre l'épaule en place. Le Gallois pouvait donc remonter sur le vélo pour tenter de rejoindre le peloton. Ce qu'il a réussi à faire, non sans souffrir, grâce à l'aide de plusieurs équipiers.



Alors qu'Ineos-Grenadiers se présentait au départ du Tour de France avec quatre leaders, il n'en reste qu'un qui est à la fois bien placé au classement général et en bonne forme physique: Richard Carapaz. De son côté, Geraint Thomas tentera de ne pas perdre de temps ces lundi et mardi, avant le premier grand rendez-vous de ce Tour de France: un contre-la-montre individuel de 27 kilomètres, programmé mercredi.



A noter que dans cette même chute, Robert Gesink et Tony Martin ont également goûté au bitume. Le Néerlandais de la formation Jumbo-Visma a d'ailleurs abandonné, ce qui fait un équipier de moins pour Primoz Roglic et Wout Van Aert.