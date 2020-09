La huitième étape de la 107e Grande Boucle relie, ce samedi, Cazères-sur-Garonne à Loudenvielle sur un parcours montagneux de 141 kilomètres. Les coureurs devront escalader le col de Menté (6,9 kilomètres à 8,1 %, première catégorie), le Port de Balès (11,7 kilomètres à 7,7 %, hors catégorie) et le col de Peyresourde (9,7 kilomètres à 7,8 %, première catégorie) pour relier l’arrivée.

Après quelques étapes propices à la grande bagarre, finalement escamotées par les favoris de ce Tour de France, il faut espérer que les cadors se découvrent lors de cette entrée dans les Pyrénées. D’autant que l’étape de dimanche sera moins favorable aux attaquants. Le classement général hyper-resserré, où quinze coureurs se tiennent encore dans la même minute, est donc susceptible de se décanter quelque peu aujourd’hui si les leaders passent à l’action sur les pentes du col de Peyresourde ou dans la descente qui mène à Loudenvielle.

Côté Belge, Wout Van Aert (Jumbo-Visma), vainqueur à Privas et Lavaur, ne devrait pas viser la passe de trois aujourd’hui mais il pourrait encore impressionner en menant grand train au pied des cols pour ses leaders Primoz Roglic et Tom Dumoulin. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) et Greg Van Avermaet (CCC), sont, quant à eux, susceptibles d’intégrer l’échappée matinale qui devrait se former lors des cinquante premiers kilomètres de cette première étape de haute-montagne de l’édition 2020. Arrivée prévue à Loudenvielle aux alentours de 17h15.





Suivez notre direct commenté dès 15h