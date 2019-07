Au lendemain de la victoire au sprint de Caleb Ewan à Toulouse, le Tour de France va prendre de la hauteur ce jeudi. Après les Vosges et le Massif Central, le peloton du Tour de France arrive dans Les Pyrénées avec une étape entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre. Avant le contre-la-montre de Pau ce vendredi, les coureurs vont devoir franchir le Col de Peyressourde (13,2 km à 7%) et la Hourquette d'Ancizan (9,9 km à 7,5%) avant une longue descente de 30 kilomètres vers la petite commune des Hautes-Pyrénées. Les deux ascensions sont classées en 1ère catégorie.





Mais les 120 premiers kilomètres sont (presque) tout plats, ce qui pourrait favoriser la formation d'une échappée fleuve qui devrait se jouer la victoire. Si la bagarre entre les favoris pourrait éclater dans les pentes des deux cols pyrénéens, la longue descente dans la partie finale - ainsi que le chrono de vendredi et la perspective du Tourmalet, samedi - devrait freiner les velléités offensives mais peut-être que Julian Alaphilippe profitera de ses qualités de descendeur pour augmenter son avantage avant le chrono.





La première heure de course a été très disputée mais une échappée d'une quarantaine de coureurs est sortie du peloton :





Tiesj Benoot, Tim Wellens et Roger Kluge (Lotto Soudal), Peter Sagan, Max Schachmann, Daniel Oss et Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe), Greg Van Avermaet et Serge Pauwels (CCC), Edvald Boasson Hagen et Michael Valgren (Team Dimension Data), Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step), Tony Gallopin, Mathias Frank, et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Sonny Colbrelli, Dylan Teuns et Ivan Garcia (Bahrain Merida), Pello Bilbao (Astana), Michael Matthews, Cees Bol, Nikias Arndt et Nicolas Roche (Sunweb), Lilian Calmejane (Total Direct Énergie), Rui Costa et Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert), Kévin Ledanois (Arkéa-Samsic), Jasper Stuyven et Fabio Felline (Trek-Segafredo), Imanol Erviti (Movistar), Simon Clarke, Alberto Bettiol et Thomas Scully (EF Education First), Mike Teunissen et Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), Julien Simon et Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Matteo Trentin et Simon Yates (Mitchelton-Scott)





Suivez la 12e étape du Tour de France