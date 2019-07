Julian Alaphilippe, qui a préféré prendre ce mercredi une journée de repos relatif, en restant, c’est le cas de le dire, bien au chaud au sein du peloton, mesure la difficulté des prochaines étapes que le maillot jaune a toutes reconnues.

"C’est le triptyque de fin de Tour qui va désigner le vainqueur", dit le Français. "Pour moi, c’est déjà un rêve d’être ici en jaune. Je suis prêt à recevoir les coups ; j’ai hâte qu’on y arrive. Physiquement, j’ai mal aux jambes, comme les autres. Tout le monde en a plein les pattes. Mais, dans la tête, je n’ai jamais été aussi fort et motivé pour me faire mal et défendre ce maillot."

Le n° 1 mondial s’attend à être attaqué dès ce jeudi. "La prochaine étape est la plus dure, en tout cas sur le papier. Les Ineos ont intérêt à faire exploser la course", dit-il. "Avec Jumbo-Visma, ils ont l’équipe la plus forte en montagne. Tout le monde sait que ce n’est pas mon cas. J’ai des équipiers très solides, sur lesquels je peux compter, mais pas au niveau de mes rivaux en montagne."