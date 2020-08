© Printscreen

Le nouveau maillot jaune du Tour attire les projecteurs sur lui et une image du Critérium du Dauphiné refait surface: un gros plan fait sur son avant-bras lors de son échappée dans la 5e étape. On y voit une montre ultralégère à son poignet.Cette montre, Alaphilippe la porte également sur les routes du Tour. Il s'agit en fait d'une pièce signée Richard Mille. Ce modèle "RM 67-02" a été pensé pour l'athlète sud-africain Wayde Van Niekerk et est également porté par Karim Benzema, Fernando Alonso et Alexander Zverev. Le leader de la Deceuninck-Quick Step a reçu cette montre en juin, comme il l'avait montré sur Instagram:Plusieurs médias révèlent ce lundi le poids exact (32 grammes, pas de quoi remettre en cause les gains marginaux) et, surtout, le prix du bijou: 160.000 euros. Une motivation supplémentaire d'éviter les chutes...