Julian Alaphilippe portera ce mercredi le maillot jaune pour la dix-septième fois de sa carrière et à Orcières-Merlette, ce seul constat suffisait au bonheur du Français, un peu juste pour répondre à l’envolée de Primoz Roglic et même au jump de Tadej Pogacar, l’autre Slovène. "J’avais un double objectif : gagner l’étape et bien sûr conserver le maillot jaune; je dois me satisfaire de cela, même si cela aurait été très spécial de gagner en jaune", disait le coureur de Deceuninck-Quick Step. "J’ai été battu par plus fort; je n’ai pas de regret. J’étais au rupteur, tant on a monté vite sur la fin, mais le plan a été respecté. Merci à l’équipe qui a fait une fois encore un travail exceptionnel, en contrôlant l’étape dès le kilomètre zéro. La dernière ascension a été ultra-rapide, il ne me restait que Dries (Devenyns) et Bob (Jungels) et quand ils se sont écartés, j’ai dû produire un effort maximal pour suivre le tempo de Jumbo-Visma. De temps en temps, je jetais un petit coup d’œil pour voir si des attaques allaient venir et j’ai essayé de maintenir mon effort jusqu’à la ligne."

