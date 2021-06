Dans le programme officiel du Tour de France, Julian Alaphilippe confie "ça va être explosif et bien sûr, ça me plaît", à propos des deux premières étapes en Bretagne. Mais le Français, qui vient de fêter son 29e anniversaire et de devenir papa pour la première fois, ne s’arrête pas là.

S’il se félicite de découvrir le Ventoux jusqu’au sommet et bien sûr de passer à deux cents mètres de chez lui lors de l’étape andorrane, avant cela, la 7e étape part de Vierzon, dans le département du Cher où il est né. "Le final, en deux courtes montées, est vraiment intéressant […]. Une très belle arrivée !", poursuit-il.



(...)