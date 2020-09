Aucune attaque dans la 5e étape du Tour: l'échappée publicitaire est-elle morte ce mercredi ? Tour de France Nicolas Christiaens © Belga

Avant le départ de chaque étape du Tour, les pronostics fusent et les scénarios envisagés sont parfois nombreux. Mais celui de l'étape de ce mercredi était difficilement prévisible.



Si vous suivez la 5e étape du Tour de France à la télévision, vous voyez les intervenants se suivre et les débats "annexes" s'enchaîner sur une image de fond bien monotone: celle des équipes de sprinters qui se relaient gentiment en tête de peloton. Non pas pour reprendre l'échappée "matinale", qui ne s'est jamais formée ce mercredi, mais simplement pour éviter d'arriver à Privas après le coucher du soleil.



(...)