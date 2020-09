Serait-ce l’entrée dans les Alpages qui a donné à Tiesj Benoot l’envie de jouer à saute-moutons ?

Présent dans une échappée de six hommes à laquelle appartenait également Politt, Neilandts, Pacher, Burgaudeau et Vuillermoz, le coureur de chez Sunweb est parti à la faute à 25 kilomètres de l’arrivée pour ensuite enjamber le rail métallique ceinturant un virage dans une impressionnante cabriole. "C’est une erreur de jugement stupide de ma part, commentait le Gantois à l’arrivée à Orcières-Merlette. J’ai laissé un petit écart derrière Politt que j’ai voulu combler juste avant cette courbe. Résultat des courses, je suis arrivé avec un peu trop de vitesse et m’en suis rapidement rendu compte. J’ai donc freiné très fort dans une réaction de panique et je n’ai ensuite plus pu maîtriser ma machine. J’ai bien compris que j’allais passer par dessus la glissière de sécurité ; j’ai eu le temps de réfléchir à comment tomber au mieux (sourire)… J’ai donc heurté le rail latéralement avant d’être catapulté dans les airs pour atterrir dans l’herbe. Cela aurait pu être bien plus grave, je m’en sors bien !"