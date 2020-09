Après avoir tout fait pour prendre l'échappée matinale (et avoir causé involontairement la chute de Sergio Higuita, contraint à l'abandon), Bob Jungels vivait une étape plutôt tranquille en queue de peloton.Mais alors qu'il était semble-t-il distancé, une ambulance du Tour l'a doublé à un endroit où il n'y avait tout simplement pas la place pour se faufiler entre le public et le coureur du Wolfpack. Résultat: le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2018 s'est fait une grosse frayeur.Sans conséquence, semble-t-il, puisqu'à l'arrivée de cette 15e étape Jungels était surtout préoccupé par l'abandon d'Higuita: "Je me sens mal pour lui et je me suis excusé auprès de ses équipiers durant l'étape".