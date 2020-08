Pour garantir la tenue de son épreuve, ASO n’a pas lésiné sur les moyens sanitaires mis en place contre la pandémie.

Programmé au crépuscule d’un été 2020 qui aurait initialement dû, entre l’Euro de football et les Jeux olympiques, s’apparenter à un feu d’artifice sportif, le Tour de France fait figure d’irréductible gaulois luttant les armes aux poings contre la pandémie de coronavirus.

Événement nomade et populaire par essence, la Grande Boucle a dû bouleverser ses codes et accepter de se réinventer pour exister dans cette année hors norme. Un défi pour lequel ASO et les instances internationales n’ont pas lésiné sur des moyens devenus un peu plus indispensables encore depuis que plusieurs régions françaises sont passées en zone rouge ce mercredi (Nice et les Alpes-Maritimes, Paris). Bras droit de Christian Prudhomme en charge de cette thématique, Pierre-Yves Thouault nous détaille les mesures de mise.