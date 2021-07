"C'est mon dernier Tour de France": Philippe Gilbert dira adieu à la Grande Boucle ce dimanche Tour de France N. Ch. Le Liégeois de 39 ans ne reviendra pas sur le Tour, l'année prochaine. © Belga

Alors qu'il mettra fin à sa carrière en 2022, Philippe Gilbert n'en profitera pas pour s'offrir une dernière participation au Tour de France. Il fera donc ses adieux à la course mythique ce dimanche, sur les Champs-Elysées: "Je ne reviendrai plus comme coureur. Je serai sur le vélo pour la dernière fois à Paris, demain" a-t-il annoncé à nos confrères de France Televisions après son contre-la-montre, ce samedi.



"J'avais abandonné mes quatre derniers Tours, pour cause de maladie ou sur chute. Donc je voulais vraiment finir celui-ci. J'ai beaucoup souffert mais à tout âge c'est quelque chose de terminer cette course", a-t-il conclu.