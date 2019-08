Privé de Tour de France cette année à cause d'une lourde chute au Critérium du Dauphiné, Chris Froome a bien l'intention de prendre part à la Grande Boucle l'année prochaine.

"Je veux être au départ du Tour l'année prochaine. A un niveau égal à celui de cette année, voire meilleur", a déclaré le Britannique dans une video diffusée sur les réseaux sociaux par son équipe Ineos.

Chris Froome, vainqueur de quatre Tours de France, devait emmener l'équipe Ineos en compagnie de Geraint Thomas et Egan Bernal sur le Tour 2019. Mais une chute survenue lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné à la mi-juin a tout chamboulé. Le coureur de 34 ans a dû être opéré de multiples fractures, au fémur droit et au coude droit ainsi qu'aux côtes.

"J'ai réalisé à quel point c'était grave quand j'ai vu une dizaine de personnes autour de moi pour l'opération", dit Chris Froome. "Il était alors évident pour moi qu'il ne s'agissait pas que d'une jambe cassée".

Froome ne se souvient plus trop de la chute en elle-même. "Je n'ai pas trop de souvenirs. Je me souviens que j'étais là avec mon coach et mon mécanicien et je leur ai demandé si je pouvais aller au Tour".

Retourner au Tour, c'est le grand objectif de Froome, qui a repris du poil de la bête quand les médecins lui ont annoncé qu'il allait récupérer totalement. "J'ai commencé à voir les choses de manière positive et à réaliser la chance que j'avais. Maintenant, je fais de la physiothérapie trois à quatre heures par jour et encore une heure ou deux d'exercices par jour. Je suis en avance sur les prévisions. Je me fixe des petits objectifs chaque semaine. Ce qui me motive le plus, c'est de retourner au Tour".