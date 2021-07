Le mont Ventoux, c’est incontestablement l’un des lieux les plus iconiques du Tour de France, une ascension qui parle même à ceux qui ne se passionnent pas pour le cyclisme."

Le constat livré par Chris Froome synthétise en une phrase seulement les attentes que suscite déjà la 11e étape de cette Grande Boucle au programme de ce mercredi. Pour la première fois de son histoire, la course au maillot jaune escaladera le Géant de Provence à deux reprises lors de la même journée. Après avoir d’abord gravi le mont Chauve par Sault, réputé comme le versant le plus facile et roulant (22 km à 5,1 %), le peloton l’escaladera ensuite au départ de Bédoin, le flanc le plus escarpé (15,7 km à 8,8 %).

La dernière visite du Tour de France au mont Ventoux (2016) est restée dans toutes les mémoires et a livré l’une des images les plus incongrues de la légende du Tour : Chris Froome, maillot jaune sur les épaules, engagé dans un jogging à moins d’un kilomètre de l’arrivée.