Àla veille d’une 107e édition du Tour de France qui entrera, quoi qu’il arrive, dans l’histoire de la plus grande épreuve au monde, Christian Prudhomme, son directeur, nous a accordé un entretien exclusif.

Il doit y avoir chez vous une certaine forme de soulagement que le Tour démarre malgré tout, après une période très difficile.

"Très difficile, je ne dirais pas cela. Ce furent des moments particuliers, sans aucun doute. Des moments qu’on n’a jamais connus, sans aucun doute, mais il ne faut rien exagérer. Il faut tout relativiser. C’est une tendance médiatique lourde, que j’ai connue aussi et pratiquée moi-même (NdlR : avant de prendre la tête du Tour de France, Christian Prudhomme était journaliste), mais on se focalise sur un point et les gens pensent que c’est ça le centre du monde. Très honnêtement, si vous perdez un être cher, comme ça m’est arrivé l’an dernier et que vous êtes noyé de chagrin, ça, ce sont des moments difficiles."

(...)