Huitième après avoir longtemps évolué en tête de course, Jan Bakelants ne se jugeait pas suffisamment récompensé de ses efforts.

Dans la bonhomie qui le caractérise en toutes circonstances et avec son sens de la formule lapidaire, Hilaire Van der Schueren avait confié lundi, lors de la seconde journée de repos, que si son crâne avait encore été colonisé de quelques cheveux, ceux-ci seraient devenus un peu plus blancs en débarquant en Andorre. Une image qui dépeint les deux premières semaines de course d’une équipe Intermarché Wanty Gobert à qui Jan Bakelants a redonné des couleurs dans les Pyrénées lors de la 16e étape.