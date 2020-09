Il reste six jours de course, mais à peine quatre étapes majeures, pour désigner le successeur d’Egan Bernal au palmarès du Tour de France. Depuis ce dimanche, on sait que le Colombien ne sera pas celui-là. Bernal a sombré sur les pentes du Grand Colombier et ce n’est pas la journée de repos que les organisateurs ont octroyée aux coureurs ce lundi dans l’Isère qui lui permettra de se refaire une santé.

D’ici dimanche et l’arrivée à Paris, s’il est rétabli, le vainqueur du Tour 2019 ne doit plus espérer que remporter un succès d’étape. Celle de ce mardi lui offre pour cela une belle occasion entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans.