Les bruits de moteur de la berline tchèque qui le véhicule aux quatre coins de l’hexagone accompagnent souvent le discours clair et toujours empli d’enthousiasme de Christian Prudhomme, comme la signature sonore d’un moment d’échange avec le directeur du Tour de France. Jeudi, c’est entre Chauvigny, où il venait d’inaugurer la place Raymond Poulidor, et Sarran, la ville d’arrivée de la 12e étape du prochain Tour de France, que le patron de la Grande Boucle a répondu à nos questions par téléphone. Engagé dans la suite d’un périple jaune entamé à Nice il y a une dizaine de jours et qui se conclura dans les Vosges dans une semaine, Christian Prudhomme continue de faire rimer amour et Tour en juillet, en même temps qu’il se prépare au coup d’envoi d’une 107e édition hors norme reportée au 29 août. Entretien.

(...)