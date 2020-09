La semaine dernière, quatre membres du staff des équipes Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers et Mitchelton-Scott avaient été testés positifs tout comme le patron du Tour Christian Prudhomme qui a dû rester une semaine en quarantaine. Prudhomme devrait faire son retour dans la voiture de course mardi lors de la 16e étape entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans.

L'organisation du Tour de France dévoilera mardi matin les résultats des tests réalisés ces deux derniers jours sur les coureurs et les membres des staffs.