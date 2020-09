Les deux coureurs ont réalisé un numéro après un Tour de France décevant pour leur formation.

Ils n'avaient encore rien gagné ou presque sur ce Tour de France et voila que Michal Kwiatkowski et Richard Carapaz ont porté haut les couleurs de la formation Ineos sur cette 18e étape de la Grande Boucle entre Méribel et La Roche-sur-Foron.

Le Team Ineos, et Sky avant cela, c'est pas moins de sept des huit dernières victoires sur la Grande Boucle. En 2018, ils montaient sur la première et la troisième marche du podium et l'an dernier, ils avaient même conquis les deux premières places sur le podium.