On en avait fait un candidat pour le maillot vert avant le Grand Départ à Nice. Un peu plus de deux semaines et quelques prestations phénoménales plus tard, voici que Wout Van Aert est associé au maillot jaune. Sur ce qu’il nous a montré depuis le 29 août dernier, le Campinois, qui fête ce mardi son 26e anniversaire, peut-il un jour gagner ou essayer de gagner le Tour de France ? Même si certains observateurs confirmés pensent que oui, lui-même le veut-il et y pense-t-il ?