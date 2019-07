27,5 kilomètres. C'est la distance de cet unique contre-la-montre autour de Pau. Cette diminution du nombre de kilomètres de l'effort en solitaire est systématique ces dernières années. Officiellement, c'est dû au fait que les étapes de montagne créent moins d'écarts qu'auparavant et qu'il n'est pas possible que le classement général ne se dessine que grâce aux épreuves contre-la-montre. Mais, il ne faut pas s'en cacher. Si le nombre de kilomètres contre le chrono a diminué ces dernières années, c'est bien pour favoriser les grimpeurs français Thibaut Pinot et Romain Bardet face aux gros rouleurs.

Si ce contre-la-montre de Pau n'est pas totalement plat, il ne compte pas de difficultés particulières. Dans les premiers kilomètres, on dénombre de nombreuses relances qui vont favoriser les coureurs explosifs comme Alaphillippe. Mais dans la deuxième partie, les vrais rouleurs seront les plus avantagés avec de longues parties rectilignes avant de revenir dans le centre de Pau.

Au rayon des favoris, on peut se mettre à rêver d'une nouvelle victoire belge grâce à Wout Van Aert ou dans un moindre mesure Yves Lampaert. Ce serait une première dans un contre-la-montre du Tour de France depuis Eric Vanderaerden en 1985. Leurs principaux adversaires seront sans aucun doute Geraint Thomas, Chad Haga (récent vainqueur d'un CLM au Giro) ou encore Stefan Küng.

Pour les autres coureurs visant le classement général, ce chrono constitue un rendez-vous capital. Ils vont tous tenter de limiter la casse le mieux possible par rapport à Geraint Thomas.





Suivez la 13e étape du Tour de France en direct dès 15h20