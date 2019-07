Avec l’officialisation par plusieurs équipes de la sélection qu’elles aligneront au Tour de France, à partir de samedi, on en sait un peu plus quant à la participation nationale à la 106e Grande Boucle.

Sauf surprise, ou coup du sort ces prochains jours, les Belges seront vingt et un sur la Grand Place de Bruxelles quand s’élancera la course au maillot jaune, ce 6 juillet. Soit deux de plus que l’an dernier, qui était déjà la participation record de ces dernières années, et encore plus que les saisons précédentes : 16 en 2017, 14 en 2016 mais seulement 8 en 2003 et 2004 !

En fait, il faut remonter à vingt-cinq ans en arrière pour trouver trace d’autant de Belges au départ du Tour et encore, il y avait à l’époque 189 partants, pour 176 désormais ; le pourcentage de cette année est donc plus élevé. Mais l’on reste de toute façon très loin du record de 1981 quand 50 Belges étaient partis de Nice.

Le total de cette année pourrait même augmenter puisque Julien Vermote est l’un des candidats dans l’équipe Dimension Data, une des deux formations avec EF Education First (où Sep Vanmarcke a déclaré forfait) à ne pas avoir encore dévoilé ses huit coureurs.

Parmi ces vingt et un coureurs figurent sept néophytes (sur la trentaine au total) puisqu’Aimé Degendt, Van Aert, De Plus, Teuns, Meurisse, Van Melsen et Philipsen vont découvrir le Tour cette année, portant à 703 le nombre de coureurs belges qui ont disputé la Grande Boucle à une reprise au moins.

AG2R (1) : Oliver Naesen.

Bahrain Merida (1) : Dylan Teuns.

CCC (2) : Serge Pauwels et Greg Van Avermaet.

Deceuninck-Quick-Step (2) : Dries Devenyns et Yves Lampaert.

Jumbo-Visma (2) : Laurens De Plus et Wout Van Aert.

Katusha-Alpecin (1) : Jens Debusschere.

Lotto Soudal (6) : Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Jens Keukeleire, Maxime Monfort et Tim Wellens.

Trek-Segafredo (1) : Jasper Stuyven.

UAE Emirates (1) : Jasper Philipsen.

Wanty-Gobert (4) : Frederik Backaert, Aimé De Gendt, Kévin Van Melsen, Xandro Meurisse.

Avec la France, évidemment, la Belgique est le seul pays qui a toujours eu au moins un (deux en fait, en 1905) de ses représentants au départ des 105 éditions disputées depuis la création du Tour en 1903. Enfin, on notera que Jasper Philipsen sera le benjamin du Tour 2019 puisqu’il est le seul à ne pas avoir encore 22 ans.