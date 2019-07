Après une journée de repos bien méritée, les coureurs du Tour de France ont repris la route ce mercredi entre Albi et Toulouse. Et on devrait assister à un nouveau sprint royal dans la ville rose avec dans les rôles principaux, une fois de plus, Dylan Groenewegen, Elia Viviani et Caleb Ewan. Le parcours long de 167,5 kilomètres ne compte que deux difficultés répertoriées : la Côte de Tonnac (3,6 km à 4,9%) et la Côte de Castelnau-de-Montmiral (2,5km à 3,8%). Pas de danger pour le maillot à pois de notre compatriote Tim Wellens qui est d'ores et déjà assuré de monter sur le podium protocolaire pour enfiler une nouvelle la tunique de meilleur grimpeur de ce Tour de France.





Le vent, qui a joué un rôle déterminant dans la finale de l'étape de ce lundi, est plus faible ce mercredi sur les routes du Tarn et ne devrait donc pas influencer la course.





Le maillot jaune, Julian Alaphilippe, devrait également passer une journée relativement tranquille au sein du peloton.





Suivez la 11e étape du Tour de France en direct commenté dès 15h00