L’enthousiasme suscité par le Grand Départ en Bretagne et les exploits de Julian Alaphilippe et Mathieu van der Poel a été sérieusement douché par les chutes qui ont frappé le peloton, lors de la première étape. Heureusement, comme si les coureurs et le public avaient été échaudés par ces incidents vécus la veille, la 2e étape a été beaucoup moins dangereuse.