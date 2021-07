S’il y a les Oscars, les César, les Molières, les Golden Globes… voici, petit clin d’oeil au plus grand champion de tous les temps, les "Eddy" du Tour. A vous de déterminer quels sont les étapes, équipes et coureurs qui sont sortis du lot de Brest à Paris.

Les coureurs sont classés par ordre alphabétique et les étapes par ordre chronologique. A vous de désigner le meilleur, le plus bel exploit, le meilleur équipier, etc. Tous les résultats seront disponibles dans la DH de ce mardi, ainsi que sur notre site internet.