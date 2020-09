Comme à Privas, Wout Van Aert a saisi l’opportunité se présentant à lui à Lavaur. Deux occasions, deux victoires d’étapes pour le phénomène anversois.

Rik Verbrugghe n’est plus le dernier Belge à avoir triomphé dans les rues de Lavaur où Wout Van Aert lui a succédé en réussissant la course parfaite. Deuxième occasion et deuxième but pour le goléador des pelotons.

Le double champion de Belgique du chrono n’avait pas pointé cette étape, il le répétait inlassablement avant le départ de Millau. Sans le coup de Jarnac initié par Peter Sagan et ses partenaires sur les pentes de la côte de Luzençon et la bosse qui prolongeait cette modeste montée de 3e catégorie où Caleb Ewan, Sam Bennett et d’autres sombrèrent, Van Aert n’aurait sans doute pas sprinté à l’arrivée, face à un peloton au complet.

(...)