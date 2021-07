L’attitude de l’équipe UAE Emirates tout au long de la journée ne trompait pas. Les équipiers de Tadej Pogacar n’ont jamais vraiment laissé beaucoup de marge à l’échappée matinale et encore moins au contre mené par les malheureux Nairo Quintana (Arkea-Samsic) et Pierre Latour (Total Energies). La raison de ce travail acharné était simple : le maillot jaune voulait cette étape de prestige qui s’achevait au sommet du terrifiant col du Portet. "La semaine dernière, nous avons beaucoup travaillé pour contrôler la course. Aujourd’hui nous avons vu une opportunité se présenter avec cette petite échappée et nous avons décidé d’y aller. Je suis heureux de m’imposer au sommet de l’ascension la plus difficile de ce Tour de France", s’est réjoui le Slovène de 22 ans après la cérémonie protocolaire.



(...)