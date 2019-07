Un passage par le village-départ avant l’étape pour saluer, entre autres, Jacques Borlée. Puis une apparition furtive sur le podium pour remettre le maillot jaune au Néerlandais Teunissen : la fabuleuse semaine d’Eddy Merckx s’est terminée dimanche soir.

Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, a accompagné le Cannibale à travers cette grande fête populaire qui rendait hommage aux cinquante ans de son premier succès sur la Grande Boucle. "Inoubliable ! Il y a eu plein de grands moments mais je retiens surtout son trajet entre le village et la ligne de départ samedi. C’était extraordinaire. Les gens scandaient son nom comme jamais. J’ai vu des personnes qui pleuraient. C’était fou."

Dans l’organisation du Tour, on se félicitait de la réussite du Grand Départ à Bruxelles pour l’anniversaire de 1969. "Ce n’était pas un bon choix, c’était LE choix", sourit Prudhomme. "J’en étais convaincu dès le départ. L’alignement des planètes était parfait. Mais je n’étais pas certain qu’on arriverait à de tels sommets d’émotion. Eddy a accueilli tout cet engouement populaire avec son humilité habituelle. Il est si gentil. Je me suis rendu compte qu’il avait transmis cette éducation à sa famille. C’est impressionnant. J’ai aussi appris qu’Eddy était surnommé ‘Baba’ par sa petite-fille (sourire). Moi, je voulais qu’Eddy soit heureux. C’était le but. Je crois qu’il l’est, même s’il est un peu fatigué aussi."

Le Tour 2019 d’Eddy Merckx n’est pas encore totalement terminé. Ce lundi matin, il sera présent à Binche pour le départ de la troisième étape. "Et il reviendra nous voir le 19 juillet", précise Prudhomme. "C’est l’anniversaire exact des cent ans du maillot jaune. Je n’imaginais pas faire cette célébration sans lui."