On aurait pu se croire sur une étape de la Vuelta ou du Giro, quand les deux autres grands tours nationaux visitent des cols improbables, des chemins muletiers plus ou moins goudronnés, où les passages à 18, 20 ou même 25 % ne sont pas rares, et non sur le Tour de France.

On n’a jamais été habitués à découvrir dans la course au maillot jaune des montées pareilles à celle du col de la Loze ou plutôt à sa dernière partie qui, si elle n’était pas interdite aux véhicules à moteur, serait le cauchemar des embrayages (ou des freins dans la descente).