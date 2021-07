© Montage (Bauweraerts et AP)

Quelle journée, encore ! L’entrée dans la haute montagne a été terrible pour les coureurs du Tour de France. La 8e étape, disputée entièrement sous la pluie, a une fois encore battu des records de vitesse et surtout d’intensité. Elle s’est offerte à un épatant Dylan Teuns, qui a conjugué sens de la course et efficacité pour enlever un deuxième succès d’étape sur la Grande Boucle Tour, vingt-quatre mois après avoir triomphé à La Planche des Belles Filles.

Elle a aussi délivré, cette étape de fous, une vérité qui devrait être celle de ce 108e Tour de France, Tadej Pogacar est bel et bien le plus fort, et de loin !