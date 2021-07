Le nom de Nils Politt ne déparera pas au tableau d’honneur des vainqueurs d’étape de ce Tour de France. L’Allemand n’est pas un habitué des podiums, en tout cas pas de leur plus haute marche, mais c’est un des plus solides coureurs du peloton. Pour une des toutes premières fois depuis le Grand Départ à Brest, il y a une dizaine de jours, la course au maillot jaune s’est accordé une parenthèse qui l’a fait renouer avec une tradition aussi vieille que la Grande Boucle, née en 1903.