Un edito signé Eric de Falleur.

Et de trois ! Tadej Pogacar a ajouté ce jeudi au sommet de Luz-Ardiden un troisième succès d’étape aux deux que le Slovène avait enlevés, à Mayenne d’abord puis au Col du Portet. Même s’il n’a augmenté que d’une poignée de secondes l’avantage qui est le sien au classement général sur ses premiers poursuivants, Jonas Vingegaard et Richard Carapaz, lesquels ont fini sur ses talons et dans cet ordre dans la station de ski des Hautes-Pyrénées, il n’y a plus guère qu’un accident qui peut le priver du doublé.