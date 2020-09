L'Edito d'Eric De Falleur

La dernière étape alpine nous a délivré le spectacle de deux équipiers franchissant ensemble la ligne d’arrivée. Un événement peu habituel mais pas inédit. En 1938, pour leurs adieux à la Grande Boucle, André Leducq et Antonin Magne, tous deux doubles vainqueurs du Tour et membres de l’équipe de France, finirent au Parc des Princes en se tenant par les épaules. Après avoir hésité, les commissaires les avaient classés ex aequo. Le règlement de 2020 ne le permet plus, malheureusement…