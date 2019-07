Geraint Thomas, 3e du classement général ne remportera sans doute pas son 2e Tour de France consécutif dimanche.

Le Gallois pointe à la 3e place du général à 1:03 de son équipier le Colombien Egan Bernal, à l'issue d'une 19e étape raccourcie vendredi en raison des éléments naturels. Mais le Gallois estime que l'essentiel est que la victoire revienne à son équipe Ineos. "Si nous avions su à l'avance (l'annulation, ndlr), ça aurait été davantage une course de côte dans cette dernière ascension. Mais c'était hors du contrôle de tout le monde", a reconnu le Gallois qui a cédé 58 secondes à son équipier au classement général.

"Ce ne sont que des si et des mais. L'essentiel, c'est que nous avons le maillot dans l'équipe maintenant et que nous sommes dans une excellente position. On doit juste y aller et finir le travail demain (samedi) maintenant."

"En abordant la dernière étape, Egan est en jaune. L'important, c'est qu'il finisse le travail. C'est sûr qu'il a un avantage respectable sur tout le monde. Je le soutiens pleinement maintenant. Il a été incroyable dès le départ et c'est un talent phénoménal."





Steven Kruiswijk regrettait de ne pas avoir su plus tôt que l'étape serait arretée

A la vue des images, l'unanimité entourait la décision des organisateurs du Tour de France d'arrêter la 19e étape. Jumbo-Visma était de cet avis, Steven Kruiswijk regrettait juste de ne pas avoir su plus tôt que l'étape serait arrêtée, "j'aurais été à fond dans le Col de l'Iseran", a déclaré le Néerlandais.

Des éboulements de boue et de pierres, provoqué par une fort orage et de la grêle, ont rendu la route, que devait emprunter les coureurs, impraticable en quelques minutes dans la descente du Col d'Iseran. ASO a du prendre une décision très rapide, ce que salue aussi l'ensemble de la caravane.

"C'est bien sûr râlant", pestait tout de même Frans Maassen directeur sportif chez Jumbo-Visma, "mais quand on voit les images, c'est juste. Aucun organisateur n'aime prendre ce genre de décision. Maintenant tout le monde pensait aller au sommet du Col d'Iseran, bien descendre et tout donner dans la montée de Tignes. Nous avions gardé des réserves bien sûr, c'est râlant, on est déçu parce que les temps sont pris au sommet de l'Iseran. Cela aurait été mieux de le savoir plus tôt, mais si je sais que ce genre de décision demande du temps aussi."

"C'est dommage", résumait Steve Kruijswijk, 4e désormais au général à 1:28 du nouveau maillot jaune, le Colombien Egan Bernal. "Nous étions bien. Le plan était d'envoyer Laurens (De Plus) dans le groupe à l'avant. Cela a marché. Je me sentais bien et j'ai essayé dans l'Iseran. Mais quand Bernal y est allé, je n'ai pas pu suivre. J'ai roulé à fond, mais pas complètement. J'espère que je pourrai encore attaquer demain (samedi), même si le mauvais temps aura encore de l'influence."