Geraint Thomas a concédé 36 secondes au maillot jaune Julian Alaphilippe samedi dans l'étape du Tourmalet.

Le Britannique, vainqueur sortant, a lâché prise à 2 km de l'arrivée. "Je ne me suis tout simplement pas très bien senti depuis le début, un peu faible", a reconnu Thomas.

"Je n'ai pas vraiment essayé de suivre quand ils ont attaqué, je pense que c'était mieux d'essayer simplement de courir à mon propre rythme et limiter mes pertes de cette manière, plutôt que de rester avec eux et exploser sur la partie la plus dure à la fin. C'était une journée difficile, il y en a d'autres à venir et j'espère me sentir mieux demain (dimanche)."