Parmi les coureurs auxquels le contre-la-montre tracé autour de Pau a souri, se trouve Geraint Thomas.

Même s’il n’a pas remporté l’étape, le Gallois a pris du temps à tous ses adversaires et a conforté sa position de chef de file de l’équipe Ineos car il a dominé Egan Bernal, son jeune équipier, de plus d’une minute.

L’écart entre les deux coureurs de la formation de Dave Brailsford est désormais de 1:26 à l’avantage du vainqueur sortant du Tour de France.

"Ma performance n’était pas mauvaise, mais dans la dernière partie, je n’ai pas l’impression que j’ai vraiment pu accélérer", avouait Geraint Thomas qui a en effet concédé plus de la moitié de son retard dans la partie la plus facile du parcours, là où sa puissance aurait dû lui permettre au contraire de reprendre du temps à Alaphilippe.

"J’ai ressenti la chaleur, mais ce n’est pas une excuse; c’est la même chose pour tout le monde", poursuit Thomas. "J’ai senti, comme je l’ai dit, que j’avais bien contrôlé la situation durant tout le contre-la-montre, mais dans les huit derniers kilomètres environ, je trouve que quand j’ai vraiment voulu passer à la vitesse supérieure, il m’a manqué les derniers pour cent. J’ai réalisé un honnête chrono, même bon, mais je reste toujours critique."

Le Britannique est surtout surpris d’avoir été devancé par Julian Alaphilippe.

"Je ne m’attendais pas à ce qu’il gagne l’étape", a-t-il reconnu ensuite. "Il va évidemment très fort, il est en pleine forme et il est devenu certainement un favori à suivre de près. Bien sûr, il est une menace quand on sait comment il monte bien. S’il peut continuer comme cela, alors, il gagnera le Tour, c’est sûr. Mais il reste encore un long chemin à parcourir, et il y a beaucoup d’étapes très difficiles à venir dans les prochains jours."