L'Américain a donné son avis sur les coureurs dans une interview accordée à Sporza.

Le triple vainqueur du Tour s'attend à une compétition ouverte: "Surtout maintenant que Froome est absent. On doit naturellement tenir compte de Geraint Thomas. Les membres de l'équipe d'Ineos ne participent pas à énormément de courses. Il est donc compliqué de se prononcer sur leurs réelles chances. Mais je suis sûr que Thomas sera en forme. Bernal est encore jeune, on ne sait pas ce qu'il peut apporter. J’ai aussi entendu dire que Valverde avait perdu 5 kilos. Si c'est vrai, et qu’il est en forme, il devrait gagner le Tour. Perdre 5 kilos, c’est beaucoup, mais cela finit habituellement par payer."