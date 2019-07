Greg Van Avermaet s'est classé 4e de la 3e étape du Tour de France lundi à Épernay.

Il a laissé aller le maillot à pois du meilleur grimpeur au Belge Tim Wellens, auteur d'une attaque dans les difficultés du jour qui s'est terminée par une crevaison au sommet de dernière côte de Mutigny.

"Je ne m'attendais à pas à une attaque comme celle d'Alaphilippe dans la finale de cette dure journée, à 20 kilomètres de l'arrivée", a commenté Greg Van Avermaet. "Je pense qu'Alaphilippe était capable de gagner comme il l'a fait. Ce fut une grosse attaque qui m'a surpris. Julian était le seul à pouvoir accélérer comme il l'a fait à cet endroit. Tous les autres étaient à la limite."

"Je suis content de ma forme, surtout de ma manière de gérer les ascensions vers Épernay. C'est, pour moi, la chose la plus importante de la journée avec, ma 4e place qui n'est, finalement, pas mauvaise. Je pense que c'est bon signe pour les prochaines journées. Cette 3e étape a été assez nerveuse mais les montées en Champagne ont rendu les choses plus faciles pour moi. Les écarts au classement général vont devenir de plus en plus grands, ce qui ne rendra pas les prochaines étapes plus faciles à gérer."