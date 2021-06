C’est une action qui est entrée dans l’histoire du sport cycliste il y a un demi-siècle, mais avec des phénomènes comme Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Wout Van Aert ou Mathieu Van der Poel, elle pourrait être de notre époque. C’est l’été 1971. Depuis trois ans, Eddy Merckx a placé le peloton sous son joug. Au printemps, celui qui est alors double vainqueur du Tour et du Giro a remporté le Circuit Het Volk (l’ancêtre du Nieuwsblad), Paris-Nice, Milan-Sanremo, le Tour de Belgique, Liège-Bastogne-Liège, le G.P. de Francfort, mais aussi le Dauphiné et le Midi Libre, qu’il a préféré au Giro.

Sa domination en agace plus d’un, notamment en France où une partie de la presse ne l’épargne pas. Dans La fabuleuse histoire du Tour de France, Pierre Chany témoigne : "Il règne un climat anti-Merckx au départ de Mulhouse. Ses victoires répétées agacent et on laisse entendre que sa défaite serait souhaitable pour le bien du cyclisme."



