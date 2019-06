La nouvelle était attendue depuis près d’une semaine et elle a été officialisée ce jeudi : Fernando Gaviria ne prendra pas part, le 6 juillet prochain, à son deuxième Tour de France. Son équipe, UAE Team Emirates, a annoncé sa sélection pour la grand-messe de juillet, dans laquelle ne fait pas partie le sprinteur colombien, insuffisamment remis d’une blessure au genou qui l’avait contraint à l’abandon lors de la septième étape du Giro. Fernando Gaviria, premier vainqueur d’étape et premier maillot jaune du Tour de France 2018, pouvait légitimement ambitionner de rééditer pareille performance à Bruxelles.

Au moment de l’annonce des sélections pour la Grande Boucle, le malheur des uns s’accompagne souvent du bonheur des autres. Dan Martin, Alexander Kristoff et Rui Costa peuvent se réjouir d’être au départ de Bruxelles, même si leur titularisation est loin d’être surprenante.

Fabio Aru était lui aussi fortement pressenti pour être du voyage. Mais sa sélection peut être considérée comme miraculeuse si l’on se réfère aux mois de galère que vient de subir le Sarde. Le vainqueur de la Vuelta 2015 avait abandonné lors de Paris-Nice avant de renoncer au Giro pour se faire opérer de l’artère iliaque. "Au cours des derniers mois et pendant ma blessure, je suis toujours resté calme et j’ai pensé à ce Tour de France. Je n’irai pas en France pour me soucier du classement général, la Grande Boucle sera juste un nouveau chapitre pour redémarrer ma saison. Je m’attends à ce que mes performances s’améliorent progressivement et je me battrai pour être compétitif, aider les objectifs généraux de l’équipe et viser une victoire d’étape si les conditions sont réunies" , a sobrement annoncé Fabio Aru.

Ce jeudi , le staff d’UAE Team Emirates a réservé une surprise encore bien plus grande que la titularisation du Sarde. Jasper Philipsen va en effet découvrir la Grande Boucle, à 21 ans seulement. "Je suis excité. Je voudrais remercier tout le monde pour la confiance. C’est un rêve de faire partie de cette formation pour le Tour . Je ferai tout pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs" , a twitté le néopro après l’officialisation de sa participation.

Après un début de saison plus que réussi où il a remporté une étape du Tour Down Under et obtenu quelques accessits dans des épreuves de renom, la sélection de Jasper Philipsen apparaît comme une juste récompense. Le sprinteur belge va continuer son apprentissage en se frottant au gratin du peloton mondial. Et il devrait apporter une aide précieuse à Alexander Kristoff afin de permettre au Norvégien de faire oublier l’absence de Fernando Gaviria. À moins que Jasper Philipsen ne s’en charge lui-même.